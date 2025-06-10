Exlantix ES  получил разрешение на продажи в России

Стоимость гибридного автомобиля уже известна.

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Китайская премиальная марка Exlantix сообщила о завершении процедуры сертификации в России гибридного купе ES. Автомобиль получил документ ОТТС, дающий разрешение на официальную продажу.

Как говорится в заявлении российского офиса, первая партия Exlantix ES прибудет в Москву этим летом. Старт продаж запланирован на июль-август.

В российской спецификации Exlantix ES оснащается бензиновым турбодвигателем 1.5 и двумя электромоторами. Суммарная отдача гибридной системы составляет 469 л.с. Седан ускоряется до 100 км/ч за 4,6 секунды. Тяговый аккумулятор ёмкостью 40 кВт·ч обеспечивает дальность хода на электротяге до 180 км, в смешанном режиме можно проехать 1231 км без заправки и подзарядки.

В оснащении четырехдверного купе включены мультимедийная система на базе мощного процессора Qualcomm Snapdragon 8155, аудиосистема с 23 динамиками, трехзонный климат-контроль, а также сиденья с массажем, подогревом и вентиляцией.

Стоимость Exlantix ES — от 5 990 000 рублей. Заводской гарантийный срок на автомобиль рассчитан на восемь лет. Протяженность гарантии в километрах: 200 тысяч для основных узлов и агрегатов, включая ДВС, и 160 тысяч — для электромотора и батареи.

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