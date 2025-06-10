Страховые выплаты при ДТП без вызова ГАИ вырастут вдвое

Иван Беликов

Увеличение лимит страховой суммы до 200 000 рублей касается не всех аварий, оформленных по европротоколу.

Страховые выплаты при ДТП без вызова ГАИ вырастут вдвое
© Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Госдума РФ утвердила в третьем чтении законопроект о повышении лимита выплат по ОСАГО в случае оформления европротокола при разногласиях между участниками ДТП. Соответствующее постановление опубликовано на информационном ресурсе нижней палаты парламента.

С 2018 года размер страховых выплат, причитающегося потерпевшему, составляет 100 000 рублей, если не пришлось вызывать сотрудников ГАИ, а стороны не сошлись в оценке обстоятельств аварии. Проект закона предусматривает повышение страховой суммы в два раза — до 200 000 рублей.

«Актуальность законопроекта обусловлена необходимостью проиндексировать сумму страховых выплат по упрощённой схеме оформления документов о ДТП, поскольку лимит выплат не увеличивался более пяти лет», — сказано в пояснительной записке.

Отмечается, что с новым лимитом выплат случаев оформление ДТП по европротоколу станет ещё больше. Это позволит водителям, попавшим в аварию, сэкономить время и избежать образования заторов на дороге, в то же время снизится нагрузка на госавтоинспекцию.

Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение в Совет Федерации. Если документ получит дальнейшее одобрение, то поступит на подпись президенту России Владимиру Путину, после чего вступит в силу.

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