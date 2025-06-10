Страховые выплаты при ДТП без вызова ГАИ вырастут вдвое

Увеличение лимит страховой суммы до 200 000 рублей касается не всех аварий, оформленных по европротоколу.

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Госдума РФ утвердила в третьем чтении законопроект о повышении лимита выплат по ОСАГО в случае оформления европротокола при разногласиях между участниками ДТП. Соответствующее постановление опубликовано на информационном ресурсе нижней палаты парламента.

С 2018 года размер страховых выплат, причитающегося потерпевшему, составляет 100 000 рублей, если не пришлось вызывать сотрудников ГАИ, а стороны не сошлись в оценке обстоятельств аварии. Проект закона предусматривает повышение страховой суммы в два раза — до 200 000 рублей.

«Актуальность законопроекта обусловлена необходимостью проиндексировать сумму страховых выплат по упрощённой схеме оформления документов о ДТП, поскольку лимит выплат не увеличивался более пяти лет», — сказано в пояснительной записке.

Отмечается, что с новым лимитом выплат случаев оформление ДТП по европротоколу станет ещё больше. Это позволит водителям, попавшим в аварию, сэкономить время и избежать образования заторов на дороге, в то же время снизится нагрузка на госавтоинспекцию.

Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение в Совет Федерации. Если документ получит дальнейшее одобрение, то поступит на подпись президенту России Владимиру Путину, после чего вступит в силу.

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