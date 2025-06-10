Chery представила мини-электрический автомобиль QQ Domi

Миниатюрный ситикар проезжает на одном заряде свыше 400 км.

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Компания Chery презентовала абсолютно новый электрический хэтчбек QQ Domi. Электрический мини-автомобиль предлагается в одной моторной конфигурации, но имеет вариации по тяговой батарее, которая даже в начальном варианте обеспечивает большой запас хода.

Как сообщает CarNewsChina, габариты компактного хэтчбека составляют 3720x1700x1608 мм при колесной базе 2520 мм. Несмотря на такие миниатюрные размеры машины, салон рассчитан на пять мест.

Оснащается QQ Domi одним электромотором, установленным на передней оси. Мощность агрегата — 54 л.с. (110 Н·м). Максимальная скорость ситикара составляет 100 км/ч.

В отличие от безальтернативного двигателя, тяговая батарея на новинке Chery представлена в двух вариантах: 28,5 и 39,33 кВт·ч, что обеспечивает дальность хода на 305 км и 405 км соответственно. При этом зарядка с 10% до 80% занимает всего 30 минут.

Стоимость Chery QQ Domi начинается от 59 900 юаней (657 702 рублей). Срок старта продаж мини будет объявлен отдельно.

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