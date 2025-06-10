Чем ярче, тем дороже: как цвет влияет на стоимость автомобиля при перепродаже
Дело не только в личных предпочтениях покупателей.
Автомобили яркой расцветки обесцениваются меньше всего за три года после покупки, а вот модели в тёмных цветах быстрее теряют свою изначальную стоимость. К такому выводу пришло американское аналитическое агентство iSeeCars.
Аналитики изучили предложения на рынке машин с пробегом до трёх лет и пришли к выводу, что самые устойчивые к обесцениванию — желтые, оранжевые и зеленые автомобили. Они теряют за три года от 24% до 26%. Сильнее всего обесцениваются черные, белые и золотые машины — от 31,9% до 34,5%.
Отмечается, что обесценивание не зависит напрямую от вкусовых предпочтений автомобилистов. Причина несколько иная, а именно, разный спрос. Например, желтый и оранжевый — не самые распространенные цвета в палитре той или другой модели. Следовательно, машин такой раскраски мало и покупатели готовы платить за редкий окрас. Белые и черные автомобили, наоборот, чаще встречаются на рынке, поэтому и теряют в цене сильнее.
Как снижается стоимость автомобиля в зависимости от цвета кузова
- Желтый — 24% от начальной стоимости за три года
- Оранжевый — 24,4%
- Зеленый — 26,3%
- Бежевый — 29,5%
- Красный — 29,8%
- Серебряный — 29,9%
- Коричневый — 30,3%
- Серый — 30,6%
- Синий — 31,2%
- Черный — 31,9%
- Белый — 32,1%.
Как мы рассказывали в начале нынешнего года, согласно исследованию СберАвто, в 2024-м россияне чаще всего покупали автомобили белого цвета, занявшие 28% от всего объёма реализации. На втором месте по спросу разместились машины черного цвета — 21%. Замкнул топ-3 серый окрас, который выбрали 15% покупателей.