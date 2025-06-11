Xiaomi SU7 Ultra побил Rimac Nevera и Porsche Taycan Turbo GT на Нюрбургринге

Электромобиль китайской марки установил новый рекорд Нордшляйфе.

© Xiaomi

Китайский суперседан SU7 Ultra второй раз за последние восемь месяцев отличился на культовой гоночной трассе Нюрбургринг. В октябре прошлого года один из самых быстрых электромобилей в мире установил рекорд круга среди четырехдверок, а теперь записал в свой актив ещё одно достижение, сообщает CnEVPost.

Если осенью прошлого года быстрейшее время показал предсерийный прототип, то теперь по немецкому кольцу проехала серийная модель SU7 Ultra. Результат оказался на 20 секунд хуже — 7 минут 4,9 секунды против 6.46,8. Однако даже этого показателя хватило для рекорда.

© Xiaomi

Ни один другой серийный электромобиль не ездил по «Северной петле» так быстро. Обладателем предыдущего лучшего времени круга был Rimac Nevera с результатом 7.05,2. То есть Xiaomi SU7 Ultra преодолел 22,8-километровое кольцо на 0,3 секунды быстрее американского гиперкара. На третью строчку был отодвинут Porsche Taycan Turbo GT с результатом 7.07,5.

Серийный электрический седан Xiaomi оснащен такой же силовой установкой, как и прототип: три мотора мощностью 1548 л.с. Спринт до 100 км/ч автомобиль преодолевает за 1,98 секунды и развивает максимальную скорость 350 км/ч.

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