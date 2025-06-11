Первые роботакси Tesla выйдут на линию до конца июня

Первая полноценная поездка беспилотного такси компании Илона Маска состоится 28 июня.

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Американский производитель электромобилей Tesla в ближайшие недели запустит сервис беспилотных такси. Об этом генеральный директор компании Илон Маск объявил в соцсетях накануне вечером.

Долгожданный старт проекта, анонсированного ещё в 2023 году, запланирован на 22 июня текущего года. Судя по всему, первые несколько дней сервис будет функционировать в тестовом режиме, и в машине будет находиться оператор для подстраховки автопилота. Первый полноценный выезд роботакси Tesla на линию — от автопарка до конечного адреса — состоится 28 июня, если всё пройдет по плану.

«Мы очень внимательно относимся к вопросам безопасности, поэтому дата может быть перенесена», — предупредил Маск своих подписчиков.

Осуществлять беспилотные поездки на такси будут седан Model 3 и кроссовер Model Y, оснащенные системой полного автономного вождения FSD (Full Self-Driving). На первоначальном этапе инновационный таксопарк Tesla будет ограничен 10-20 машинами, но в случае успеха проекта компания планирует расширить его до тысячи транспортных средств. Курсировать беспилотные такси будут пока только по улицам Остина, штат Техас, где расположен головной офис Tesla.

Tesla будет не первой фирмой в США с парком роботакси. С 2023 года беспилотные пассажирские перевозки в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Финиксе осуществляет стартап Waymo. Что касается других стран, то беспилотные такси от различных компаний работают в Китае, Японии, Южной Корее, Абу-Даби.

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