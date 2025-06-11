Названы самые продаваемые пикапы в России в мае

Лидер предыдущего месяца Great Wall Poer потерял первое место.

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Китайский JAC T9 в четвертый раз за последние пять месяцев возглавил рейтинг продаж новых пикапов в России. Данные по сегменту рынка за май опубликовал в своём Телеграм-канале директор «Автостата» Сергей Целиков.

Прошлогодняя новинка российского рынка сместила с первой строчки Great Wall Poer, разойдясь тиражом 224 экземпляра. По итогам прошлого месяца JAC T9 был на втором месте и тогда единственный раз с начала нынешнего года уступил лидирующую позицию.

Great Wall Poer, бестселлер 2024 года, в мае был продан в количестве 217 штук. Замкнул тройку самых популярных грузовичков отечественный УАЗ Пикап с результатом 156 единиц.

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JAC T9 — 224 единиц; Great Wall Poer — 217; УАЗ Пикап — 156; Sollers ST6 — 143; Foton Tunland — 129.

Суммарно за последний месяц весны было продано 1496 новых пикапов. Это на 27% меньше, чем в мае 2024-го. С другой стороны, доля пикапов в суммарном объеме рынка легковых автомобилей в России за год выросла до 2%.

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