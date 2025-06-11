124 км задним ходом за 6,5 часов: Mercedes-Benz установила мировой рекорд

Actros 600 стал первым в мире грузовиком, проехавшим задним ходом без остановки свыше 100 км.

© Mercedes-Benz

Немецкая компания Mercedes-Benz попала в Книгу рекордов Гиннесса. Грузовик «трехлучевой звезды» проехал задним ходом невиданную ранее дистанцию, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

© Mercedes-Benz

На гоночной трассе Ошерслебен электрический тягач Actros 600 с полуприцепом преодолел 124,7 км без остановки, причём исключительно в режиме реверса. Средняя скорость составила 20 км/ч. Заезд прошел за 6 часов 22 минуты, в течение которых грузовик совершил 476 поворотов.

Примечательно, что Mercedes Actros 600 под управлением водителя-дальнобойщика Марко Хеллгрева на четверть дистанции превзошел прошлый рекорд. В 2020 году дизельный Freightliner Columbia проехал задним ходом 89 км.

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