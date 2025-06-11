Быстрее Bentley Bentayga: электрический Porsche Cayenne эффектно дебютировал на публике

Батарейный внедорожник продемонстрировал сенсационный результат на соревнованиях.

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Люксовый батарейный кроссовер Porsche Cayenne вошёл в историю ещё до официальной премьеры. Новинка немецкого концерна неожиданно появилась на автоспортивных соревнованиях в Великобритании и с ходу оставила позади основных конкурентов, сообщает The Drive.

Закамуфлированный паркетник вышел на старт гонки по скоростному подъему на холм в британском поселке Шелсли-Уолш. Соревнование не такое известное, как «Пайкс Пик» в США, но одно из старейших в мире и проводится с 1905 года. Участники выступали на таких спортивных машинах, как Toyota GR Yaris, Porsche 911 Carrera, Subaru Impreza WRX STI, BMW M3 и Alpine A110.

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Porsche Cayenne не просто показал лучшее время в категории кроссоверов, но и превзошёл абсолютный рекорд трассы. «Электричка» преодолела подъём в 900 метров со средним градиентом 10,8% за 31,28 секунды. Это на четыре секунды быстрее предыдущего достижения, которое принадлежало Bentley Bentayga с бензиновым W12. Мало того, Cayenne и ещё поставил рекорд среди электрических машин, побив на 0,15 секунды Porsche Taycan Turbo.

Предполагается, что на гонку был заявлен тестовый прототип. Премьера серийной электрической Porsche Cayenne ожидается во второй половине 2025 года. Несмотря на появление батарейной версии, компания оставит бензиновую модификацию как минимум до 2030 года.

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