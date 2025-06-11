Стало известно мнение страховщиков о повышении выплат при ДТП по европротоколу

Страховая сумма увеличится в два раза.

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Удвоение максимального размера страхового возмещения при оформлении ДТП без участия сотрудников ГАИ пойдет на пользу автомобилистам и повысит популярность сервисов упрощенного урегулирования аварии. Такое мнение высказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Накануне, 10 июня, Госдума РФ сразу во втором и третьем чтениях одобрила увеличение лимита страховой выплаты пострадавшему со 100 до 200 тысяч рублей. Поправка касается случаев, когда при ДТП нет необходимости вызывать госавтоинспекцию, но участники аварии имеют разные взгляды на обстоятельства аварии и не могут прийти к единому мнению. Водителям достаточно лишь зафиксировать повреждения авто на фото.

С середины прошлого десятилетия верхняя планка страховой суммы при таком оформлении ДТП менялась дважды: с 25 до 50 тысяч рублей в 2014-м и с 50 до 100 тысяч рублей в 2018-м.

«Подобное изменение поможет упростить процедуру получения страхового возмещения для автовладельцев. Рост суммы выплат в два раза поможет многим водителям урегулировать страховой случай быстрее и выгоднее. Это повысит популярность сервисов упрощенного урегулирования ДТП и приведет к их более активному развитию», — приводит слова Уфимцева пресс-служба РСА.

Согласно официальной статистике, ежегодно примерно 40% дорожно-транспортных происшествий в России обходятся без вызова полиции.

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