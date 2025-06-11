Новый Audi Q5 получил полноценный гибридный довесок

В гамме паркетника будет не только ДВС с «мягким» гибридом.

© Audi

Компания Audi расширила линейку среднеразмерного кроссовера Q5 третьего поколения. Пару бензиновому двигателю с 48-вольтовой электрической системой скоро составит полноценный подзаряжаемый гибрид (PHEV), сообщает пресс-служба немецкого производителя.

Силовая установка с 2,0-литровым турбомотором в основе будет доступна в двух вариациях: на 299 и 367 л.с. в зависимости от отдачи электрического довеска. Разгон до «сотни» занимает 5,1 или 6,2 секунды. Максимальная скорость одинаковая — 250 км/ч.

© Audi

Система работает как в комбинированном режиме, где ДВС и электромотор дополняют друг друга, так и только на электротяге.

Стандартная тяговая батарея ёмкостью 25,9 кВт·ч обеспечит дальность хода в электрическом режиме до 100 км. Зарядка с 0% до 100% займёт около 2,5 часов.

Подзаряжаемый гибрид будет доступен на Q5 в обоих типах кузова — кроссовере и кросс-купе Sportback. Стоимость начинается от €63 400 и €65 900 евро соответственно. Предзаказ будет открыт до конца июня. Продажи нового Audi Q5 с «мягким» гибридом стартовали в марте нынешнего года.

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