Три автомобиля Tank примут участие в ралли-марафоне «Шелковый путь-2025»

В прошлом году внедорожник китайской марки стал лучшим в своей категории.

© Пресс-служба GWM TANK

Китайская автомобильная компания Great Wall Motor в июле примет участие в ралли-рейде «Шелковый путь». На старт одной из самых протяженных многодневок в мировом автоспорте выйдут три рамных внедорожника Tank, сообщила пресс-служба фирмы.

Машины Tank 300 и Tank 400 заявлены в любительском зачете Гранд Тур. В этой категории экипажи выступают на стандартных автомобилях. Главное техническое условие для допуска — полный привод, большой запас хода и высокий клиренс, чтобы техника справилась с самыми разными типами дорожных и внедорожных покрытий, а также с разнообразными климатическими условиями.

Едут участники Гранд Тура по стандартному маршруту с соблюдением предельного норматива средней скорости и обязательными отметками на контрольных точках. В отличие от остальных категорий, как спортивные грузовики или гоночные внедорожники, организаторы начисляют участникам баллы. Кто набрал больше остальных, тот и выиграл.

В прошлом году в зачете Гранд Тур приняли участие 25 экипажей. Победу одержали россияне Дмитрий Федоров и Андрей Сухов, которые как раз ехали на внедорожнике Tank 300.

«Проходимость на бездорожье, современные технологии, надежность и высокий уровень комфорта — у рамных внедорожников Tank 300 и Tank 400 есть всё, чтобы занять победный подиум в ралли в зачете Гранд Тур», — прокомментировал директор бренда TANK Александр Чеховский.

Ралли-рейд «Шелковый путь» 2025 года пройдет с 11 по 22 июля. Участники стартуют в Иркутске, проедут по территории Монголии и финишируют в Горно-Алтайске.

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