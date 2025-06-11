Toyota представила водородный гиперкар для «24 часов Ле-Мана»

Японский автопроизводитель готовится к запуску нового класса в гонках на выносливость.

© Toyota

Компания Toyota представила концепт гоночного гиперкара GR LH2 Racing на водородных топливных элементах. В конце текущего десятилетия эта экологически чистая машина может выйти на старт знаменитого марафона «24 часа Ле-Мана».

Презентация водородного болида состоялась в среду утром, 11 июня, на кольце Сарт в Ле-Мане, где сегодня состоятся первые тренировочные и квалификационные заезды перед 93-м в истории суточным марафоном. По сути, представленный концепт — это развитие шоукара GR H2 Racing, представленного ровно два года назад.

Если только концепт-кар в 2023-м представлял собой глиняную модель, то GR LH2 Racing — прототип на базе гибридного GR010. Официально это не подтверждено, но есть вероятность, что в ближайшие дни водородный автомобил проедет демонстрационные круги на трассе в Ле-Мане.

© Toyota

Toyota не раскрыла подробностей о двигателе внутреннего сгорания. Вполне возможно, что концепт унаследовал от своего гибридного собрата 3,5-литровый твин-турбо V6. Сроки дебюта GR LH2 Racing в гонках тоже не уточняются.

На заседании в Макао в минувший вторник Международная автомобильная федерация (FIA) утвердила регламент на водородные машины в «Ле-Мане» и чемпионате мира по гонкам на выносливость в целом. Правда, пока неясно, как скоро появится этот класс. Первоначальная дата — 2028 год. Но по последней информации, запуск новой категории будет отложен. Официальное заявление ожидается в ближайшую пятницу.

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