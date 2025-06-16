Частный гиперкар Ferrari под управлением бывшего гонщика Ф-1 победил в «24 часах Ле-Мана»

Итальянская марка третий год подряд выиграла главную в мире гонку на выносливость, но с одним нюансом.

© Damien Saulnier/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гоночный гиперкар Ferrari 499P в третий раз подряд стал лучшим в культовом марафоне «24 часа Ле-Мана», который в минувшие выходные прошёл в 93-й раз в истории. Но если в два прошлых года победу праздновала заводская команда итальянской марки, то на этот раз авторами успеха стали частники.

Небольшая итальянская команда AF Corse, неоднократно выигрывавшая «Ле-Ман» в кузовных категориях GTE, могла покорить общий зачёт ещё 12 месяцев назад. Но тогда единственная машина коллектива Амато Феррари, однофамильца основателя Ferrari Энцо Феррари, сломалась за пять часов до финиша после лидирования ночью и утром. Так что можно сказать, спусят год команда из Пьяченцы взяла реванш.

Бывший гонщик Формулы-1, поляк Роберт Кубица, китаец Йифей Йе и британец Фил Хансон пролидировали в общей сложности треть дистанции — 140 из 387 кругов или 1890 из 5224 км. Ехали они стабильно в темпе двух основных экипажей Ferrari, но провели гонку намного чище и ровнее, чем заводчане, которые и заработали штрафы за нарушение правил на пит-стопе, и столкнулись с некоторыми техническими проблемами, повлиявшими на скорость в решающие фазе гонки. Впрочем, как это часто бывает в долгой и длинной гонке «Ле-Мане», ключевым стал один единственный эпизод.

© Damien Saulnier/Keystone Press Agency/Global Look Press

За пять часов до финиша при заезде на пит-лейн развернуло лидировавший заводской гиперкар Ferrari под управлением итальянца Алессандро Пьергвиди. Проводивший финальный отрезок Кубица промчался мимо и, как оказалось, отправился прямиком к победе.

Триумфатор Гран-при Канады Формулы-1 2008 года и один из самых талантливых гонщиков поколения 2000-х безупречно проехал оставшиеся часы марафона и пересек клетчатый флаг с отрывом 14 секунд. Примечательно, что накануне старта гонки Кубица весьма скептически оценивал свои шансы на победу. 40-летний поляк всячески намекал в интервью, что победа частников не в интересах Ferrari и его экипажу просто не дадут опередить заводские машины. Однако сложнейшая гонка всё расставила по своим местам.

Мало того, оба заводских гиперкара Ferrari из-за неполадок и потери скорости в последние часы пропустили вперёд и ещё спортпрототип Posche и разыграли между собой лишь третье место. «Немцы», к слову, вообще оказались единственными, кто смог проехать «Ле-Ман» в одном темпе с «итальянцами». Toyota, Cadillac, Alpine, Aston Martin, BMW и Peugeot не числились даже в числе претендентов на подиум. Достаточно отметить такой факт: если первая четверка финишировала в 30-секундном интервале, то все остальные отстали от победителей на два часа.

© Paulo Maria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Победа в «Ле-Мане» стала для Ferrari 12-й в истории, а хет-трик оказался первым за 62 года. В последний раз марка из Маранелло побеждала в культовом марафоне трижды подряд c 1960 по 1962 годы и затем продлила эту серию до шести побед. Удастся ли «Гарцующей лошади» выдать такой же длинный победный отрезок? Время покажет. По крайней мере, перед стартом «Ле-Мана» было официально объявлено, что регламент гиперкаров в WEC, к которому Ferrari идеально адаптировалась, продлен до 2032 года.

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