Из автоиндустрии в мир моды: гендиректор Renault возглавит материнскую компанию Gucci

Лука де Мео покидает автомобильную отрасль и станет новым боссом модной компании Kering.

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Французская автокомпания Renault неожиданно объявила об уходе Луки де Мео с поста генерального директора. 58-летний итальянский менеджер покидает концерн по собственному желанию и займется делами, далекими от мира автомобилей, сообщает Financial Times со ссылкой на официальное заявление.

«Лука де Мео решил покинуть пост и займется новыми проектами за пределами автомобильной отрасли», — сказано в публикации пресс-службы Renault Group.

Это ещё не подтверждено, но, по сведениям Le Figaro, де Мео станет новым генеральным директором модного конгломерата Kering, которому принадлежат такие бренды элитной одежды и аксессуаров, как Gucci, Yves Saint Laurent и Balenciaga. На этой должности он заменит Франсуа-Анри Пино, покидающего пост после 20 лет работы. Кто займет место самого итальянца в Renault, неизвестно.

Де Мео возглавлял Renault с середины 2020 года. Также за годы своей управленческой деятельности в автоиндустрии он работал в Toyota, Fiat, Volkswagen и Seat.

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