Ситидрайв поддержал донорское движение, приняв участие в челлендже «#10процентовдляжизни»

Компания забрендировала автомобили в поддержку челленджа и рассказала о нём в соцсетях.

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Один из крупнейших в России операторов каршеринга Ситидрайв присоединился к общенациональной благотворительной акции «#10процентовдляжизни», организованной сообществом доноров крови DonorSearch. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в редакцию «Рамблер Авто».

Акция направлена на популяризацию безвозмездного донорства крови и демонстрацию важности поддержки системы здравоохранения. Согласно официальной статистике, за последние десять лет число постоянных доноров значительно уменьшилось, что привело к дефициту жизненно важных запасов крови в различных регионах страны.

Для привлечения внимания к проблемам донорства Ситидрайв оформил свои автомобили элементами дизайна акции, главным символом которого является тонкая красная линия, напоминающая трубку забора крови. Специальное оформление занимает ровно 10% пространства брендированных авто. Также компания рассказала подписчикам о необходимости сдавать кровь и поделилась важными фактами о донорстве.

«Участие в проекте позволяет нам не только проявить корпоративную социальную ответственность, но и наглядно показать миллионам наших пользователей, что небольшой акт доброты может реально изменить чью-то судьбу. Мы уверены, что наша аудитория способна внести важный вклад в спасение жизней и здоровье миллионов соотечественников», — подчеркнул Эдуард Мингажев, генеральный директор Ситидрайва.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. На сегодняшний день сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.

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