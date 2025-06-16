Россияне назвали самые популярные направления для короткого отпуска

Стало известно, куда жители России любят ездить в мини-путешествия.

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Москва, Санкт-Петербург и Калининград возглавляют рейтинг наиболее популярных направлений для мини-отпуска в России этим летом. Об этом по итогам совместного исследования рассказали сервисы Работа.ру и СберАвто (входит в экосистему Сбера для автолюбителей).

Согласно данным опроса, проведенного среди 3,5 тысяч участников, на первом месте в списке локаций для небольшого путешествия находятся Санкт-Петербург и Ленинградская область (39%). Далее следует Калининград (23%). На третьем месте расположились Москва и Подмосковье (22%).

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Самые популярные направления для мини-отпуска по версии Работа.ру и СберАвто

Санкт-Петербург и Ленинградская область — 39% Калининград — 23% Москва и Подмосковье — 22% Суздаль, Ярославль и Казань — 18% Владивосток и Сочи — 16% Нижний Новгород – 15% Краснодар — 12% Владимир – 11% Коломна, Псков и Екатеринбург — 9% Волгоград — 8%.

Также авторы исследования выяснили, что 33% россиян совершают мини-поездки в другие города как минимум один раз в год. 21% – два-три раза в год, а 5% предпочитают короткий отпуск четыре-пять раз в течение года.

Четверть любителей коротких путешествий, 24%, предпочитают передвигаться на личном автомобиле. 7% опрошенных россиян путешествуют автобусом, еще 3% выбирают теплоход, а 1% — мотоциклы и велосипеды. Большинство, 40%, выбирают поезд или электричку.

Самое популярное время года для коротких поездок — лето, которое выбирают для поездок 34% респондентов. Следом идёт осень — 6%, весной в мини-отпуск выбираются 5% россиян, а зимой — 3%. 52% отправляются в небольшие путешествия в любое время года.

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.

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