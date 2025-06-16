McLaren представила гиперкар для «24 часов Ле-Мана»

Компания показала шоу-кар и раскрыла некоторые технические подробности.

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Британский производитель гоночных и спортивных машин McLaren готовится к возвращению в «24 часа Ле-Мана» спустя три десятилетия после своего исторического триумфа. «Оранжевые» презентовали гиперкар, с которым будут принимать участие в суточном марафоне с 2027 года и других этапах чемпионата мира по гонкам на выносливость.

Премьера прошла в рамках 93-го «Ле-Мана», состоявшегося в минувшие выходные. Оранжево-черный концепт-кар был выставлен на обозрение журналистов и гостей в паддоке автодрома Сарт.

Машина будет построена по регламенту топового класса LMDh. Разработкой шасси занимается итальянская компания Dallara, выступающая эксклюзивным поставщиком болидов в международных чемпионатах Ф2, Ф3, а также японской серии Суперформула и американской IndyCar. Гибридную силовую установку с битурбо V6 в Уокинге, предположительно, получат от BMW.

Представленный в Ле-Мане автомобиль имеет характерный для гоночного гиперкара силуэт кузова с кабиной-куполом. С дорожными McLaren спортпрототип роднят разве что угловатые фары, которые дополнены вертикальными светодиодными элементами. Судя по надписи на кузове, называться гоночный автомобиль будет так же, как и его предшественник из середины 90-х – F1 GTR.

С оригинальным McLaren F1 GTR компания выиграла свой дебютный «Ле-Ман» в 1995 году. В гонках на выносливость британская компания участвовала до 1999-го, но больше не одержала ни одной победы в главном суточном марафоне в автоспорте. Тем не менее даже с одним этим успехом McLaren вписала свое имя в историю, так как стала единственным в мире автопроизводителем, выигравшим три самые престижные гонки в кольцевом автоспорте: «24 часа Ле-Мана», Гран При Монако и «500 миль Индианаполиса».

Дебют нового гиперкара McLaren на тестах запланирован на первую половину следующего года.

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