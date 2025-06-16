Состоялась премьера ультраэксклюзивной версии Ferrari 296 Speciale

Суперкар предназначен для узкого круга водителей.

© Ferrari

Компания Ferrari представила спецверсию своей новинки Ferrari 296 Speciale — трековую модификацию Piloti. Приобрести эту модель просто так нельзя, она доступна только гонщикам итальянской марки и активным участникам официальных трек-дней, сообщила пресс-служба из Маранелло.

Премьера обычного Ferrari 296 Speciale состоялась лишь месяц назад. Спецверсия отличается красно-желтой ливреей, как на гоночном гиперкаре 499P, выигравшем «24 часа Ле-Мана» в 2023 и 2024 годах. На кузове вручную нарисован логотип WEC, чемпионата мира по гонкам на выносливость, а на переднем бампере изображен флаг Италии. Цифра 51 — отсылка к номеру автомобиля, выигравшему «Ле-Ман» два года назад, когда знаменитая гонка праздновала 100 лет со дня своего первого проведения.

Под капотом Speciale Piloti — без изменений: 3,0-литровый V6 с двумя турбонагнетателями и один электромотор, выдающие в паре 867 л.с. Никогда прежде в линейке Ferrari не было столь мощных заднеприводных автомобилей. Даже флагманский Ferrari 296 GTB оснащен двигателем на 50 сил слабее.

После модернизации значительно, на 20%, выросла прижимная сила. Во многом это стало возможно благодаря коротким «крылышкам» на корме и перенастройке активного заднего спойлера, подвесному сплиттеру и увеличенному диффузору. Динамические характеристики Piloti будут раскрыты позднее, но наверняка, трековая версия быстрее стандартной. В конце концов, эта модель на 60 кг легче, дорожный просвет ниже на 5 мм, а 8-ступенчатый «робот» переключает передачи быстрее.

Сколько стоит Ferrari 296 Speciale Piloti — вопрос открытый. Ценник на дорожную версию начинается от $544 тысяч или 43 млн рублей.

Частный гиперкар Ferrari под управлением бывшего гонщика Ф-1 победил в «24 часах Ле-Мана»