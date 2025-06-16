Mansory тюнинговала гибридный седан BMW M5

M5 последнего поколения стал ещё брутальнее и мощнее

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Гибридный седан BMW M5 G90 – не та машина, которая нуждается в тюнинге. Этот автомобиль и так имеет мощнейший агрегат под капотом и брутальный внешний вид. Однако тюнеры из экстравагантного дизайн-ателье Mansory нашли что улучшить и «выкатили» свое видение данной модели.

Прежде всего автомобиль получил удивительный обвес кузова с карбоновыми вставками от крыши до порогов. Углепластиковыми деталями обзавелись капот, спойлер и даже корпуса наружных зеркал. Также в Mansory заменили оригинальные диски на черные кованые диаметром 22 дюйма. Эти новые диски ярко контрастируют с тормозными суппортами медного цвета.

Интересно, что тюнинг-ателье отказалось от характерной для M четырехтрубной выхлопной системы в пользу необычной структуры из трёх патрубков с центральным расположением. Выхлопные трубы обрамляет массивный диффузор с тремя вертикальными ребрами с каждой стороны.

Зачастую специалисты Mansory ограничиваются доработкой аэродинамики автомобиля, и BMW M5 — одно из редких исключений, так как тюнингу подверглась и силовая установка. В заводской версии 4,4-литровый твин-турбо V8 и электродвигатель вместе выдают 717 л.с. и 1000 Н·м крутящего момента. Тюнинговый агрегат мощнее на 121 л.с. и имеет на 150 Н·м больше тяги.

Увы, динамические характеристики переделанного BMW M5 в Mansory не раскрыли. Можно предположить, что эта версия на 0,1-0,2 секунды быстрее оригинала, которые скорость до «сотни» набирает на 3,4 секунды и развивает максималку 305 км/ч.

Стоимость автомобиля немецкие тюнеры не раскрывают. BMW M5 G90 в стандартном обличии стоит от $120 тысяч — 9,5 млн рублей по официальному обменному курсу.

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