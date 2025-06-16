Ситидрайв снял возрастные ограничения для долгосрочной аренды и классического проката авто

Теперь услугами оператора каршеринга можно воспользоваться сразу после получения водительских прав.

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Российский оператор каршеринга Ситидрайв снял возрастные ограничения для долгосрочной аренды и классического проката автомобилей. Теперь услуги сервиса доступны водителям от 18 лет вне зависимости от опыта вождения, говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в редакцию «Рамблер Авто».

«Ранее требовалось наличие годового стажа и достижение 20-летнего возраста, однако изучив потребности клиентов, компания отменила такие условия», — отметили в Ситидрайве.

Процедура оформления долгосрочной аренды теперь значительно упрощена: личное посещение офиса не требуется — весь процесс бронирования доступен онлайн через приложение Ситидрайва. Срок договора варьируется от одного месяца до семи лет.

Классический прокат также стал доступным для водителей с 18 лет. Недавно услуга заработала в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Екатеринбурге и теперь представлена во всех городах присутствия Ситидрайва. Бронирование машины также осуществляется дистанционно через мобильное приложение.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. На сегодняшний день сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.

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