Названы регионы России с самыми аккуратными водителями

Страховщики подсчитали количество безаварийных автомобилистов в каждом отдельном субъекте РФ.

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Российский союз автостраховщиков (РСА) опубликовал свежий рейтинг регионов с наибольшей долей безаварийных водителей. Список составлен на основе данных по скидкам при покупке полиса ОСАГО.

За каждый год безаварийной езды водителю положена скидка в размере 5%, максимальная экономия составляет 50%, если в течение десяти лет не становиться виновником ДТП. То есть чем больше в регионах автомобилистов с максимальной скидкой по ОСАГО, тем меньше ДТП на местных дорогах.

Топ-10 регионов России с наибольшей долей безаварийных автомобилистов

Москва — 51% Санкт-Петербург — 48,4% Пермский край — 46,4% Московская область — 46,1% Ленинградская область — 45,7% Новосибирская область — 43,9% Рязанская область — 43,8% Республика Карелия — 42,6% Тюменская область — 42,4% Владимирская область — 42,4%

Замкнули рейтинг Чеченская Республика и Республика Ингушетия с долей безаварийных водителей 8,7%, а также Республика Дагестан, где максимальная скидка за безопасное вождение составляет 6,1%.

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