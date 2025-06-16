Названы регионы России с самыми аккуратными водителями

Иван Беликов

Страховщики подсчитали количество безаварийных автомобилистов в каждом отдельном субъекте РФ.

Названы регионы России с самыми аккуратными водителями
© Alexander Legky/Global Look Press

Российский союз автостраховщиков (РСА) опубликовал свежий рейтинг регионов с наибольшей долей безаварийных водителей. Список составлен на основе данных по скидкам при покупке полиса ОСАГО.

За каждый год безаварийной езды водителю положена скидка в размере 5%, максимальная экономия составляет 50%, если в течение десяти лет не становиться виновником ДТП. То есть чем больше в регионах автомобилистов с максимальной скидкой по ОСАГО, тем меньше ДТП на местных дорогах.

Топ-10 регионов России с наибольшей долей безаварийных автомобилистов

  1. Москва — 51%
  2. Санкт-Петербург — 48,4%
  3. Пермский край — 46,4%
  4. Московская область — 46,1%
  5. Ленинградская область — 45,7%
  6. Новосибирская область — 43,9%
  7. Рязанская область — 43,8%
  8. Республика Карелия — 42,6%
  9. Тюменская область — 42,4%
  10. Владимирская область — 42,4%

Замкнули рейтинг Чеченская Республика и Республика Ингушетия с долей безаварийных водителей 8,7%, а также Республика Дагестан, где максимальная скидка за безопасное вождение составляет 6,1%.

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