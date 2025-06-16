Названы регионы России с самыми аккуратными водителями
Страховщики подсчитали количество безаварийных автомобилистов в каждом отдельном субъекте РФ.
Российский союз автостраховщиков (РСА) опубликовал свежий рейтинг регионов с наибольшей долей безаварийных водителей. Список составлен на основе данных по скидкам при покупке полиса ОСАГО.
За каждый год безаварийной езды водителю положена скидка в размере 5%, максимальная экономия составляет 50%, если в течение десяти лет не становиться виновником ДТП. То есть чем больше в регионах автомобилистов с максимальной скидкой по ОСАГО, тем меньше ДТП на местных дорогах.
Топ-10 регионов России с наибольшей долей безаварийных автомобилистов
- Москва — 51%
- Санкт-Петербург — 48,4%
- Пермский край — 46,4%
- Московская область — 46,1%
- Ленинградская область — 45,7%
- Новосибирская область — 43,9%
- Рязанская область — 43,8%
- Республика Карелия — 42,6%
- Тюменская область — 42,4%
- Владимирская область — 42,4%
Замкнули рейтинг Чеченская Республика и Республика Ингушетия с долей безаварийных водителей 8,7%, а также Республика Дагестан, где максимальная скидка за безопасное вождение составляет 6,1%.
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