Полный привод и «автомат»: Changan Uni-V в России получит новую версию

Новый вариант китайского лифтбека будет намного дороже актуальной версии.

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Китайский лифтбек Changan Uni-V обзаведется новой технической комплектацией на российском рынке. Об этом со ссылкой на собственный источник рассказал Телеграм-канал «Китайские автомобили».

Uni-V дебютировал в России ещё в феврале 2023 года, но до сих пор доступен только с передним приводом и 7-ступенчатым «роботом». Новой версии будет положен полный привод и классический «автомат»

«Новая версия появится в 2025 году, более точных сроков на текущий момент нет», — сообщил источник.

Предварительная стоимость полноприводного Changan Uni-V с автоматической коробкой передач — от 4 до 4,5 млн рублей. Для сравнения, актуальная версия в России стоит 2,8-3,2 млн рублей.

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