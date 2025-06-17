Названы два главных кандидата на пост генерального директора Renault

Стало известно, кто может заменить Луку де Мео.

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Накануне, 16 июня, концерн Renault Group объявил об уходе Луки де Мео с поста генерального директора. 58-летний итальянский менеджер покидает автобизнес после 33 лет работы и переключится на мир моды. Пока не объявлено, кто его заменит во главе французской компании.

Как передает Reuters, в списке потенциальных преемников де Мео значатся как минимум две фигуры. Первый — Дени Ле Во, генеральный директор Dacia и глава логистического отдела Renault Group. Второй — Максим Пикат, директор по закупкам и цепочке поставок в конкурирующей компании Stellantis.

Оба топ-менеджера имеют серьёзные достижения в своем послужном списке. Ле Во за три года вывел румынскую марку Dacia, входящую в состав Renault, в лидеры европейского рынка. Пикат курировал запуск двух бестселлеров Peugeot — внедорожников 2008 и 3008.

Время определиться с выбором у Renault есть. Де Мео покинет пост генерального директора концерна через месяц — 15 июля.

В Renault отказались комментировать инсайды о преемнике де Мео. Представители Ле Во и Пика оказались недоступны для комментариев.

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