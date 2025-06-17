Новый покоритель Пайкс Пик: Ford рассекретил технические характеристики Super Mustang Mach-E
С этим мощным электромобилем «голубой овал» попробует установить новый рекорд «Гонки по облакам».
Американский концерн Ford за пару дней до старта ежегодной гонки по скоростному подъему на холм Пайкс Пик обнародовал технические данные о Super Mustang Mach-E. С этой невероятной по мощности и прижимной силе машине компания попробует обновить абсолютный рекорд.
Как мы рассказывали ранее, специальный автомобиль базируется на электрическом Mustang Mach-E, но получил совершенно новую подвеску, полностью переделанный аэродинамический обвес с гигантским задним антикрылом, а также оборудован карбоно-керамическими тормозами. Разработкой машины Ford занимался в партнёрстве с австрийской компанией Stard с сентября прошлого года и завершил сборку только в начале мая.
Super Mustang Mach-E оснащен трёхмоторной электрической силовой установкой мощностью 1400 л.с., как на F-150 Lightning SuperTruck, который Ford выставил на Пайкс Пик в прошлом году. При этом по прижимной силе новинке нет равных: на скорости 240 км/ч аэрообвес генерирует 3129 кг прижима.
«Такой уровень прижимной силы имеют только болиды Формулы-1. Это очень серьёзный показатель», — прокомментировали в Ford.
Гонка Pikes Peak International Hill Climb проводится с 1916 года. Тайм-триал проходит в гору протяженностью 19,8 км и с набором высоты 1,4 км. Это сложнейшая дорога с 156 поворотами является не только соревновательной площадкой, но и идеальным испытательным полигоном для мировых автопроизводителей, так тут можно сполна проверить скорость и маневренность автомобиля.
Абсолютный рекорд Пайкса Пика — 8 минут 47,682 секунды — принадлежит Ford SuperVan 4. Удастся ли Super Mustang Mach-E превзойти это достижение, узнаем очень скоро. В этом году международное соревнование по восхождению на гору Пайкс-Пик пройдет 22 июня.
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