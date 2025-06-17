Новый покоритель Пайкс Пик: Ford рассекретил технические характеристики Super Mustang Mach-E

С этим мощным электромобилем «голубой овал» попробует установить новый рекорд «Гонки по облакам».

© Ford

Американский концерн Ford за пару дней до старта ежегодной гонки по скоростному подъему на холм Пайкс Пик обнародовал технические данные о Super Mustang Mach-E. С этой невероятной по мощности и прижимной силе машине компания попробует обновить абсолютный рекорд.

Как мы рассказывали ранее, специальный автомобиль базируется на электрическом Mustang Mach-E, но получил совершенно новую подвеску, полностью переделанный аэродинамический обвес с гигантским задним антикрылом, а также оборудован карбоно-керамическими тормозами. Разработкой машины Ford занимался в партнёрстве с австрийской компанией Stard с сентября прошлого года и завершил сборку только в начале мая.

© Ford

Super Mustang Mach-E оснащен трёхмоторной электрической силовой установкой мощностью 1400 л.с., как на F-150 Lightning SuperTruck, который Ford выставил на Пайкс Пик в прошлом году. При этом по прижимной силе новинке нет равных: на скорости 240 км/ч аэрообвес генерирует 3129 кг прижима.

«Такой уровень прижимной силы имеют только болиды Формулы-1. Это очень серьёзный показатель», — прокомментировали в Ford.

Гонка Pikes Peak International Hill Climb проводится с 1916 года. Тайм-триал проходит в гору протяженностью 19,8 км и с набором высоты 1,4 км. Это сложнейшая дорога с 156 поворотами является не только соревновательной площадкой, но и идеальным испытательным полигоном для мировых автопроизводителей, так тут можно сполна проверить скорость и маневренность автомобиля.

© Ford

Абсолютный рекорд Пайкса Пика — 8 минут 47,682 секунды — принадлежит Ford SuperVan 4. Удастся ли Super Mustang Mach-E превзойти это достижение, узнаем очень скоро. В этом году международное соревнование по восхождению на гору Пайкс-Пик пройдет 22 июня.

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