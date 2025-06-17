Audi отказалась от тотальной электрификации к 2033 году

Бензиновым моделям пока ничего не угрожает.

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Немецкая компания Audi не откажется от производства и продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания после 2033 года. Об этом заявил генеральный директор «Четырех колец» Гернот Дёлльнер.

Ровно четыре года назад, в июне 2021-го, концерн из Ингольштадта анонсировал, что в 2033-м полностью перейдет на электрические силовые установки. Причём разработка абсолютно новых бензиновых моделей должна была завершиться уже в 2026-м. Но продажи «чистых» электромобилей в мире за эти годы «забуксовали», и автопроизводителям пришлось пересматривать стратегию и делать ставку на гибриды.

«В ближайшие семь-десять лет мы должны оставаться гибкими. Посмотрим, как будет развиваться ситуация на рынке. Но решение о продлении производства [машин с бензиновым ДВС – прим. ред] уже принято», — сказал гендиректор Audi в интервью AutoCar.

По итогам прошлого года Audi продала во всём мире 164 000 «зеленых» автомобилей. Это лишь 9,8% от всего объёма реализации, составившего 1,6 млн экземпляров.

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