Эксперты СберАвто назвали самые продаваемые автомобили минувшей весной

28% клиентов СберАвто сделали выбор в пользу автомобилей японских брендов.

© Nekrasov Eugene/Shutterstock

Весной 2025 года россияне чаще всего приобретали автомобили Lada, Kia и Toyota. К такому выводу по итогам продаж на собственной платформе пришли аналитики СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи автомобилей (входит в экосистему Сбера для автолюбителей).

Марочный рейтинг возглавила отечественная Lada, на которую пришлось 11% от всех сделок на платформе СберАвто с марта по май. Следом расположилась корейская Kia — 9%, замыкает тройку самых востребованных брендов японская Toyota с долей 7%. В модельном рейтинге лидирует Lada Granta, на втором месте идет Kia Rio, на третьем — Lada Vesta.

Стоит отметить, что российские покупатели отдают предпочтение именно подержанным автомобилям: на них пришлось 96% всех сделок на платформе СберАвто. Около четверти проданных автомобилей (19%) не старше 5 лет. При этом средний год выпуска — 2014-й.

Самые популярные автомобили минувшей весной по данным СберАвто

Lada Granta – 800 тыс. рублей (средняя стоимость); Kia Rio – 960 тыс. рублей; Lada Vesta – 1 млн рублей; Hyundai Solaris – 900 тыс. рублей; Ford Focus – 700 тыс. рублей; Volkswagen Polo – 850 тыс. рублей; Skoda Octavia – 980 тыс. рублей; Toyota Camry – 1,45 млн рублей; Nissan X-Trail – 1,25 млн рублей; Opel Astra – 650 тыс. рублей.

Средний чек при покупке подержанного автомобиля составил 1,2 млн рублей, нового — 1,96 млн рублей. Примечательно, что 28% покупателей «бэушек» чаще всего выбирали японские модели, такие как Toyota, Nissan, Honda, — 28% от всех сделок по покупке подержанных авто. Следом расположились немецкие (19%), южнокорейские (18%), российские (10%) и американские (8%) машины.

В сегменте новых машин наибольшим спросом весной пользовались отечественные марки, на которые пришлась каждая вторая покупка в СберАвто весной. Ещё треть сделок пришлась на машины китайских брендов во главе с Haval и Chery.

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.