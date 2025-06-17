Самый быстрый электрокар Porsche побил очередной рекорд

Даже мокрый асфальт не стал помехой для Porsche Taycan Turbo GT на пути к новому достижению.

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Электрический Porsche Taycan Turbo GT ставит рекорд за рекордом на гоночных трассах. В активе самой быстрой батарейной машины немецкой марки уже имеются лучшие времена круга на немецком Нюрбургринге, китайском Шанхае и бразильском Интерлагосе. Теперь в этот список попал и американский трек Роуд Атланта, принимающий гонки IndyCar и IMSA.

Предыдущий рекорд круга для дорожных электрических машин на 4-километровой трассе с 12 поворотами принадлежал Taycan Turbo S — 1.33,88. «Заряженный» Taycan Turbo GT с 1033-сильной установкой, улучшенной аэродинамикой и сверхлипкими шинами Pirelli снял с этого результата почти семь секунд и показал 1.27,15. И это несмотря на то, что местами трасса была мокрой после дождя.

Porsche Taycan Turbo GT далеко до абсолютного рекорда 1.22,80 для дорожных автомобилей, установленного новым Chevy Corvette ZR1 в апреле нынешнего года. Впрочем, пока от «зеленых» автомобилей рано ждать таких свершений, даже если это самый быстрый Porsche на электричестве.

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