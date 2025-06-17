Мантуров ответил на вопрос о возвращении Toyota и Hyundai в Россию

«Японцы» и «корейцы» не выходили на связь с правительством России после 2022 года.

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Автопроизводители Toyota и Hyundai не планируют возвращаться на российский рынок после ухода в 2022 году. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

После того как власти России и США возобновили диалог в начале нынешнего года, в СМИ, в первую очередь в зарубежных, стала периодически появляться информация о намерении Hyundai вернуться. А буквально на днях в прессе были опубликованы сообщения о возможном возобновлении поставок автомобилей Toyota в нашу страну.

«Я не получал никакой информации ни от Hyundai, ни от Toyota. Я все-таки исхожу из официальных источников, из переписки либо взаимодействия, которые у нас были ранее. С 2022 года у нас отношения полностью прерваны», — заявил Мантуров в интервью телеканалу РБК.

В свой последний полный год работы в России, в 2021-м, Hyundai заняла третье место по продажам, а Toyota – пятое. На двоих «корейцы» и «японцы» продали 265 272 единицы, что составило 15,9% от всего объёма отечественного рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

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