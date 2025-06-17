GAC продал 30-тысячный автомобиль в России

Автокомпания из Поднебесной рассказала о продаже юбилейной машины на российском рынке.

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Китайская автомобилестроительная компания GAC Group объявила о достижении важного рубежа в России. 16 июня на российском рынке был продан 30-тысячный автомобиль производства завода из Гуанчжоу.

«У бренда GAC с каждым днем все больше друзей в России, а это значит, что мы движемся в правильном направлении», — прокомментировал заместитель директора по продажам GAC Motor Россия Павел Никифоров.

GAC официально представлен в России с декабря 2019 года. Прошлый год стал для китайской марки рекордным в нашей стране: было продано 19 552 автомобилей, что на 670% больше, чем в 2023-м. То есть две трети от реализованных автомобилей за эти пять с половиной лет было продано именно в 2024-м.

На сегодняшний день в российской линейке GAC доступны шесть моделей: кроссоверы GS3, GS4, GS4 Traveller, GS8, седан Empow и минивэн M8. Все автомобили поставляются с головного предприятия в Китае, но в марте нынешнего года в российском представительстве рассказали, что компания ищет местную площадку для сборки.

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