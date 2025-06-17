Вице-премьер РФ объяснил, зачем нужен закон о локализации такси

Денис Мантуров рассказал о пользе от локализации отечественных таксопарков.

© Алексей Майшев/РИА Новости

Закон «О такси», который предусматривает использование локализованного автопарка, положительно повлияет на российский рынок, так как стимулирует продажи авто отечественного производства. Об этом заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров.

С 1 марта 2026 года в большинстве регионов России вступит в силу требование к отечественным таксопаркам. Компании, осуществляющие пассажирские перевозки с помощью легкового транспорта, смогут использовать только машины, включенные в региональный реестр. Главное условие — локализация не менее 3200 баллов или инвестиционный контракт (СПИК), подписывая который иностранные автопроизводители обязуются локализовать наиболее продаваемые модели.

«Закон призван поддержать российского автомобильного производителя... В прошлом году спрос со стороны отрасли такси составил порядка 100 тысяч новых автомобилей. Это около 13% от объёма производства легковых автомобилей в стране. Мощности наших площадок достаточно развиты, есть возможности для наращивания объёмов, которые позволят закрыть потребности сегмента», — рассказал Мантуров в интервью телеканалу РБК.

При этом первый заместитель председателя правительства отметил, что таксомоторным компаниям не придется прямо с 1 марта следующего года отказываться от иномарок. Перевозчики смогут использовать ранее приобретенные автомобили до выработки их ресурса.

Путин подписал закон о локализации такси