Кроссовер, а не хэтчбек: Nissan презентовал Leaf третьего поколения

Новый Leaf совсем не похож на своих предшественников.

© Nissan

Японская компания Nissan официально представила автомобильному миру абсолютно новый батарейный Leaf. «Электричка» третьей генерации изменилась не только технически, но и внешне, так как теперь является кроссовером, а не хэтчбеком.

Оснащается паркетник электродвигателем мощностью 214 л.с. и 354 Нм крутящего момента. Несмотря на утилитарный внешний вид и достаточно высокий клиренс, Leaf доступен только в варианте с передним приводом. Выпуск 4WD-версии не планируется.

© Nissan

Тяговая батарея емкостью 75 кВт⋅ч заряжается с 10% до 80% всего за 35 минут. Дальность хода на полном заряде достигает 487 км. Будет также младшая комплектация с аккумулятором на 52 кВт·ч и со 174-сильным двигателем, но сведений по её дальнобойности пока нет.

Leaf предлагается с 18- или 19-дюймовыми колесами — в зависимости от варианта оснащения. Объём багажного отделения весьма солидный и при сложенных задних сидениях достигает впечатляющие 1 600 литров.

© Nissan

Стилистически Leaf напоминает Nissan Ariya, более габаритный кроссовер японской марки. Разве что новинка имеет элегантные плавные формы, обеспечивающие низкий коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,25 Cd. Для сравнения, этот показатель на Leaf прошлого поколения составляет 0,28, а на Ariya — 0,29. Частично высокая обтекаемость кузова достигается за счёт выдвижных дверных ручек, причём задние «выезжают» из стойки крыши за задними дверями.

Ожидается, что в продажу новый Nissan Leaf поступит в осенью 2025 года. Подробности — стоимость и комплектации — будут объявлены к ближе к появлению новинки в западных автосалонах.

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