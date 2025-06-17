Кроссовер, а не хэтчбек: Nissan презентовал Leaf третьего поколения
Новый Leaf совсем не похож на своих предшественников.
Японская компания Nissan официально представила автомобильному миру абсолютно новый батарейный Leaf. «Электричка» третьей генерации изменилась не только технически, но и внешне, так как теперь является кроссовером, а не хэтчбеком.
Оснащается паркетник электродвигателем мощностью 214 л.с. и 354 Нм крутящего момента. Несмотря на утилитарный внешний вид и достаточно высокий клиренс, Leaf доступен только в варианте с передним приводом. Выпуск 4WD-версии не планируется.
Тяговая батарея емкостью 75 кВт⋅ч заряжается с 10% до 80% всего за 35 минут. Дальность хода на полном заряде достигает 487 км. Будет также младшая комплектация с аккумулятором на 52 кВт·ч и со 174-сильным двигателем, но сведений по её дальнобойности пока нет.
Leaf предлагается с 18- или 19-дюймовыми колесами — в зависимости от варианта оснащения. Объём багажного отделения весьма солидный и при сложенных задних сидениях достигает впечатляющие 1 600 литров.
Стилистически Leaf напоминает Nissan Ariya, более габаритный кроссовер японской марки. Разве что новинка имеет элегантные плавные формы, обеспечивающие низкий коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,25 Cd. Для сравнения, этот показатель на Leaf прошлого поколения составляет 0,28, а на Ariya — 0,29. Частично высокая обтекаемость кузова достигается за счёт выдвижных дверных ручек, причём задние «выезжают» из стойки крыши за задними дверями.
Ожидается, что в продажу новый Nissan Leaf поступит в осенью 2025 года. Подробности — стоимость и комплектации — будут объявлены к ближе к появлению новинки в западных автосалонах.