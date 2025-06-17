В России появится новая дочерняя марка Chery

Слегка измененный iCar станет уже шестым суббрендом Chery в России.

© Chery Automobile

Китайская автомобильная компания Chery Automobile расширяет своё присутствие на российском рынке. В 2026 году в продажу в нашей стране поступят внедорожники под названием iCaur, сообщила пресс-служба отечественного офиса.

Судя по всему, под новым брендом в Россию привезут автомобили, на родине в Китае именуемые iCar. Это электрифицированные кроссоверы – чистые «электрички» (BEV) и плагин-гибриды (PHEV), которые заряжаются от розетки. Модели ориентированы прежде всего на молодых автомобилистов, увлекающихся путешествиями и экстремальными видами спорта, такими как скалолазание, лыжи, серфинг, скейтборд, и.т.д.

© Chery Automobile

«В ближайшие три года новый бренд будет представлен в более 100 странах мира. Россия для него входит в топ-10 приоритетных рынков», — рассказали в Chery.

iCaur станет уже шестым суббрендом Chery в России после Exeed, Omoda, Jetour, Jaecoo и Kaiyi. По итогам прошлого года автомобили трех из этих шести брендов, а именно Exeed, Omoda и Jetour, вместе с головной маркой попали в топ-10 самых популярных среди россиян.

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