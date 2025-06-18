Lada Azimut: АвтоВАЗ показал свой первый кроссовер на ПМЭФ-2025

Таких машин в модельном ряду тольяттинского автогиганта ещё не было.

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Крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ рассекретил свою, вероятно, главную новинку за последнее десятилетие — первый кроссовер Lada собственной разработки. Большая премьера состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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На мероприятии впервые стало известно название паркетника. Интрига была достаточно серьёзная, учитывая, что в активе АвтоВАЗа много незадействованных имен: Astera, Altra, Retiva, XTour, Ursus. В итоге в концерне остановились на наименовании Azimut.

«Друзья, коллеги, встречайте! Lada Azimut!» — заявил на мероприятии президент тольяттинского концерна Максим Соколов.

Внешность кроссовера выполнена в абсолютно новом для АвтоВАЗа дизайне и не имеет ничего общего с флагманской Vesta, хотя машина и построена на её удлиненной базе. Среди главных особенностей — обилие острых граней на кузове, сетчатая радиаторная решетка с мелким рисунком, «фары-бумеранги», объединённые в единый блок задние фонари, а также особый дизайн колесных дисков.

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© АВТОВАЗ

Новинка станет самой габаритной моделью в линейке АвтоВАЗа. По предварительным данным, кроссовер имеет длину 2677 мм и клиренс 210 мм. Объём багажника составляет 479 литров.

Моторную гамму кроссовера Lada Azimut составят актуальные атмосферники рабочим объёмом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с. соответственно. В дальнейшем также появится турбомотор 1,5 на 150 л.с. Привод — только передний. За переключение передач отвечает бесступенчатый вариатор. В перспективе автомобиль получит классическую автоматическую коробку передач.

Ожидается, что на конвейер кроссовер Lada встанет в первой половине 2026 года. Дата старта продаж, стоимость и комплектации будут объявлены ближе к началу производства.

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