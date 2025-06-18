Гибрид на 1250 сил и суперэффективные тормоза: представлен Chevrolet Corvette ZR1X

Новый гиперкар Corvette разгоняется до 100 км/ч всего за две секунды.

© Chevrolet

Компания Chevrolet представила самый мощный суперкар Corvette в истории. Новинка ZR1X представляет собой гибридную модификацию «заряженного» ZR1 восьмого поколения.

Под капотом установлен стандартный бензиновый 5,5-литровый битурбо V8, выдающий 1064 л.с. и 1123 Н·м крутящего момента. Ещё 186 сил и 197 Н·м тяги добавляет доработанный электрический довесок от гибридного Corvette E-Ray, установленный на передней оси. Так что суммарная мощность силовой установки составляет внушительные 1250 л.с.

Спринт до «сотни» Corvette ZR1X преодолевает примерно за две секунды, что на 0,3-0,4 секунды быстрее топливного суперкара. Информации о максимальной скорости нет. Но известно, что на скорости 250 км/ч гибридный довесок автоматически отключается и, следовательно, становятся доступны только 1064 силы от ДВС. ZR1 с этим мотором развивает 375 км/ч.

© Chevrolet

Среди других новшеств — аэродинамический обвес Carbon Aero, генерирующий 540 кг прижимной силы. Также гиперкар оборудован абсолютно новой тормозной системой с карбоно-керамическими дисками Alcon диаметром 16,5 дюйма с 10-поршневыми суппортами на передней оси и 6-поршневыми на задней. Таких больших и эффективных тормозов на машинах Corvette ещё не было.

В продажу Chevrolet Corvette ZR1X поступит уже в конце 2025 года. Ориентировочная стоимость гиперкара — $250 тысяч или 19,5 млн рублей по официальному обменному курсу.

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