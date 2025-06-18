На ПМЭФ-2025 показали Lada Aura для такси

Новый седан АвтоВАЗа получил специальную модификацию

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Ведущий российский производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ представил на ПМЭФ-2025 (Петербургский международный экономический форум) специальную версию своей новой Lada Aura. Спецификация предназначена для таксопарков.

Главное внешнее отличие «Ауры» для такси — окрас кузова с жёлтой полосой и классическими чёрными «шашечками». Есть у этой модификации и другие отличия от базовой версии.

Отделка салона не кожаная, а тканевая, а экран мультимедийной системы меньше по размеру. Также на приборной панели установлен таксометр и имеется голосовой помощник «Алиса» для водителя. Из «зимних» опций предусмотрены обогрев всех сидений и наружных зеркал.

Базируется спецверсия на версии Aura с максимально высоким дорожным просветом, составляющим 176 мм. Колёсная база, как и стандартной модели, составляет 2885 мм.

«Стоимость составит 2,5 млн рублей», — сообщил портал «Новый проспект».

Серийное производство Lada Aura стартовало в сентябре 2024 года. Машина построена на базе рестайлинговой Vesta и имеет удлинённую на 250 мм колёсную базу. Под капотом — безальтернативный атмосферник рабочим объёмом 1,8 литра, выдающий 122 л.с. и работающий в паре с бесступенчатым вариатором.

Ореол власти: тест-драйв представительской Lada Aura