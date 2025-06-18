Ferrari отложила выпуск второго электромобиля до 2028 года

Массовая электрическая Ferrari пока не востребована.

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Компания Ferrari отложила выпуск своего второго электромобиля, дебют которого изначально был намечен на 2026 год. Причина — слабый спрос на батарейные машины, передает Motor1.

Премьера первой «электрички» знаменитой итальянской марки состоится в октябре нынешнего года. Однако она будет лимитированной. Массовым электромобилем на 5000-6000 экземпляров станет вторая модель, о которой на данный момент ничего неизвестно.

«Интереса со стороны клиентов практически нет, поэтому Ferrari отложила выпуск этой модели как минимум до 2028 года», — передает источник.

Отмечается, что отсрочка дебюта массовой электрической модели пойдет даже на пользу Ferrari. Компания из Маранелло получит дополнительное время на освоение электрифицированных технологий, применяемых в автоиндустрии.

На сегодняшний день в гамме итальянского автомобильного бренда имеется четыре гибридные модели: LaFerrari, SF90 Stradale, SF90 Spider и 296 GTB. До конца текущего года линейка пополнится Ferrari F80, который станет электрифицированным преемником LaFerrari.

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