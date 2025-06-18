Президент АвтоВАЗа: стоимость Lada Azimut будет доступной

Первый кроссовер волжского завода будет не намного дороже остальных моделей.

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Глава концерна АвтоВАЗ Максим Соколов на презентации кроссовера Lada Azimut на ПМЭФ-2025 ответил на вопрос о стоимости новинки российского концерна.

В среду, 18 июня, в Санкт-Петербурге состоялась премьера первого собственного паркетника российского автопроизводителя. Запуск производства и старт продаж запланированы на 2026 год.

«Автомобиль будет чуть дороже, чем сегодняшняя линейка автомобилей АвтоВАЗа, но все равно он далеко не оторвётся. Это будет в среднем дешевле, чем в целом по рынку, цена будет действительно доступной», — цитирует главу тольяттинского концерна «Московский комсомолец»

Предположительно, Lada Azimut будет стоить от 2,5 млн рублей. О комплектациях кроссовера АвтоВАЗа будет объявлено отдельно.

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