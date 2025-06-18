Раскрыты опции Lada Azimut: «панорама», обогрев боковых стекол и двухзонный климат-контроль

Паркетник АвтоВАЗа будет самым продвинутым российским автомобилем.

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Первый кроссовер АвтоВАЗа получит опции, большинства из которых нет ни на одном другом российском автомобиле. О списке оборудования в кроссовере Lada Azimut рассказала пресс-служба тольяттинского концерна.

Переднеприводный паркетник получит панорамную стеклянную крышу, а двухзонный климат-контроль будет задавать температуру в салоне отдельно для водительской и пассажирской стороны. Полную картинку о происходящем на экран будет передавать 360-градусная камера. На центральном тоннеле предусмотрена поворотная шайба для выбора режима езды в зависимости от дорожного покрытия. Но самое интересное — электрообогрев передних боковых стекол с помощью интегрированных нитей накаливания, что является большой редкостью не только в российском, но и мировом автопроме.

Список опций Lada Azimut

Панорамная крыша с люком;

Обогреваемые боковые стекла;

Двухзонный климат-контроль;

Электрорегулировки руля и сидений;

Электропривод двери багажника;

Камера кругового обзора;

Электрический стояночный тормоз;

Система выбора режима движения в зависимости от покрытия;

Беспроводная зарядка для гаджетов.

Уже в начальной комплектации Lada Azimut имеется мультимедийная система с 10-дюймовым экраном и шестью динамиками. Участие в разработке «мультимедийки» принимал Сбер, сервисы и решения которого интегрированы в систему. Также в «базе» предусмотрена цифровая комбинация приборов со встроенной навигацией, камера заднего вида, полностью светодиодная оптика, система контроля давления в шинах, бесключевой доступ и многое другое.

В продажу кроссовер Lada Azimut выйдет в 2026 году. Предварительная стоимость — от 2,5 млн рублей.

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