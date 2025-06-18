В России стартовали продажи гибридного Tank 700 Hi-Performance

Полуэлектрический рамный внедорожник появился в российских автосалонах.

© Пресс-служба GWM TANK

Российское подразделение китайской компании Great Wall Motor объявило о запуске продаж новой версии премиального внедорожника Tank 700. Гибридная модификация Hi-Performance уже доступна в автосалонах, говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Рамблер Авто».

Модель оснащена гибридной силовой установкой на базе бензинового двигателя V6 объемом 3,0 литра и электромотора, встроенного в 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Такое сочетание обеспечивает суммарную мощность 517 л.с. и крутящий момент 800 Н·м. Спурт до 100 км/ч занимает всего лишь 5,9 секунды. Тяговая аккумуляторная батарея позволяет проехать в электрическом режиме до 100 км без зарядки.

Среди ключевых особенностей нового рамного внедорожника — интеллектуальный полный привод с тремя блокировками и пневматическая подвеска с активными амортизаторами.

© Пресс-служба GWM TANK

«Стоимость модели Tank 700 в комплектации Hi-Performance составляет 11 599 000 рублей», — рассказали в пресс-службе отечественного офиса GWM.

В перечень оборудования включены рейлинги, люк, полноценное запасное колесо на двери багажника, выдвижные пороги с электроприводом, светодиодные фары с лазерной технологией и 22-дюймовые диски. В салоне имеются цифровая «приборка» на 12,3 дюйма, 16,2-дюймовый мультимедийный экран, проектор на лобовое стекло и цифровое зеркало заднего вида.

Tank 700 Hi-Performance предложен в четырех цветах кузова: черный, серый, зеленый и матовый серый. Оформление салона можно выбрать из трех вариантов: коричнево-черный, красный и коричневый.

Hi-Performance — уже четвертая комплектация «семисотого» в России после младших Premium и Superior с бензиновым двигателем и топовой Edition One с бензино-электрической силовой установкой.

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