Популярный в России кроссовер GAC GS8 получил версию Dragon

Автомобиль действительно частично похож на дракона.

© GAC

Китайский автопроизводитель GAC привез в Россию новую версию своего бестселлера GS8. Допмодификация бензинового кроссовера называется Dragon и отличается от остальных версий прежде всего дизайном.

Как сказано в сообщении пресс-службы компании, выразительный внешний вид GAC GS8 Dragon вдохновлён символикой восточного дракона. Так, обновлённая радиаторная решётка напоминает драконью чешую. Статус и мощь автомобиля подчеркивают четырёхсекционные вертикальные фары, а также новый задний бампер с выразительными патрубками и нижним диффузором.

© GAC

Среди других интересных дизайнерских решений Dragon — оформление колёсных дисков с неподвижным логотипом GAC в стиле «ультра-люкс». Ещё машина умеет встречать владельца, запуская приветственную световую анимацию и графическую проекцию по бокам.

Длина версии GAC GS8 Dragon на 35 мм больше стандартной модели и составляет 5015 мм, длина и ширина не изменились. Кроссовер будет представлен в черном, серебристом, белом и сером цветах кузова, а также в трех вариантах оформления салона: белом, коричневом и черном.

© GAC

О технических характеристиках, комплектациях и стоимости новинки GAC объявит отдельно. Дата выхода GS8 Dragon тоже пока не анонсирована.

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