Kia готова вернуться в Россию в 2026 году. План продаж уже готов

К планам корейского автопроизводителя есть, правда, некоторые вопросы.

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Корейская Kia собирается вернуться в Россию. Накануне, 17 июня, компания провела закрытую встречу с дилерами, на которой обсудила планы по продажам, рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

Kia хочет возобновить работу на российском рынке уже в 2026 году и намерена в течение трех лет выйти на уровень продаж в 100 тысяч автомобилей в год. Поставки планируется осуществлять с заводов в Китае и Казахстане.

При этом в Kia рассчитывают восстановить больше половины своей дилерской сети, открыв 120 автоцентров по всей России. До ухода из нашей страны у «корейцев» было около 200 дилеров.

Надо сказать, что в Kia ставят перед собой весьма амбициозную задачу, и дело не только в масштабности дилерской сети. При ввозе из Казахстана и Китая компании придется полностью платить утильсбор без шансов на компенсацию. Это, в свою очередь, вынудит её повысить цены на свои автомобили. Как отметил Мосеев, Sportage будет стоить минимум 5 млн рублей, Sorento — 6 млн рублей, а флагманский K9 будет ещё дороже.

«С такими ценами есть большое сомнение про 100 000 штук», — заключил автоэксперт.

Kia официально присутствовала на российском рынке более 20 лет, дебютировав в 1996 году. В октябре 2023 году корейская фирма вместе с материнской компанией Hyundai ушла из России, продав свой бизнес, включая завод в Санкт-Петербурге и дилерскую сеть.

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