Максим Соколов назвал примерную дату старта продаж Lada Azimut

Глава АвтоВАЗа рассказал, когда ждать кроссовер Lada в автосалонах.

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Первый кроссовер Lada поступит в продажу в июне-июле 2026 года. Об этом заявил президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов, рассказывая о новинке под названием Azimut.

В среду, 18 июня, тольяттинский автогигант представил паркетник под названием Azimut. На премьеру на ПМЭФ-2025 компания привезла предсерийный прототип. Массовый выпуск кроссовера стартует только в следующем году.

«Мы запустим производство в первой половине [2026 года], значит, примерно на границе второго-третьего кварталов и будет старт продаж Lada Azimut», — сказал Соколов в интервью «Известиям».

По словам топ-менеджера, Lada Azimut минимум на 90% состоит из российских деталей и комплектующих. Кроссовер получил ряд высокотехнологичных опций. Одна из главных особенностей новинки — абсолютно новая мультимедийная система с сервисами и решениями Сбера, такими как «умный помощник» GigaChat и «Заправить авто», с помощью которого пополнить бак можно без подхода к кассе.

Стоимость Lada Azimut будет объявлена ближе к началу продаж. Но как сказал Максим Соколов, цена на автомобиль будет доступной для покупателей.

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