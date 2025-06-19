Россиянин купил китайский седан Hongqi за рекордные 120 млн рублей

В КНР установлен рекорд по стоимости экспортных машин.

© Hongqi

Седан люксовой марки Hongqi установил рекорд стоимости среди экспортных китайских автомобилей. С учетом доставки машина обошлась покупателю из Объединенных Арабских Эмиратов в ошеломляющие 11 млн юаней или 120 млн рублей, передаёт CarNewsChina.

Покупателем стал российский бизнесмен Станислав Семенов, основатель дубайского фонда Quantitative Trading Equal Fund. Заказ на роскошный автомобиль он оформил на Шанхайском автосалоне весной нынешнего года. Оформлен Hongqi как подержанный автомобиль с «нулевым» пробегом для упрощения сертификации при поставке за границу.

Предприниматель выбрал бизнес-седан Hongqi Golden Sunflower Guoli в самой дорогой и эксклюзивной комплектации Lanting Yayun. Эта спецификация выпускается исключительно по индивидуальному заказу и отличается уникальным оформлением. Так, например, центральный тоннель и дверные панели покрыты 28 слоями специального лака. А на спинках задних сидений, крышке центрального подлокотника и передней панели изображены отрывки из китайских произведений «Предисловие к павильону Орхидей» и «Восемь сцен Лантинга», причем с применением золота и перламутра.

© Hongqi

Оснащён салон 32 динамиками с технологией активного шумоподавления. 14,2-дюймовый сенсорный OLED-экран мультимедийки оснащён горизонтальным подъемным механизмом и поворотной системой. На заднем ряду установлены раздельные кресла с индивидуальными настройками угла наклона.

Под капотом — стандартный 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, обеспечивающий мощность 388 л.с. и крутящий момент 530 Н·м. Двигатель работает в связке с 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач и интеллектуальной системой полного привода. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает всего 5,1 секунды. Максимальная скорость – 220 км/ч.

На внутреннем рынке в Китае эксклюзивный Hongqi Golden Sunflower Guoli стоит 7,18 млн юаней или 78,4 млн рублей.

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