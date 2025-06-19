Минтранс спрогнозировал сроки появления роботакси в России

Министерство транспорта обозначило примерные сроки запуска беспилотных такси в России.

© Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Беспилотные такси получат массовое распространение на российских дорогах после 2030 года. Об этом заявил замминистра транспорта Андрей Никитин на встрече с журналистами в кулуарах ПМЭФ-2025.

Роботакси и беспилотные грузовики уже активно тестируют в России. Испытания проходят на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и автомагистрали М-11 «Нева». Но пока, например, речи о полноценном запуске такси с автопилотом не идёт.

«Думаю, это за горизонтом 2030 года. Торопиться мы здесь не будем, а будем отрабатывать всё технологические схемы, чтобы это было максимально безопасно», — приводит слова Никитина информационное агентство ТАСС.

На сегодняшний день беспилотные такси можно встретить на дорогах в Китае, Японии, Южной Корее, Абу-Даби, а в также в нескольких штатах США.

К 2042 году большинство машин в России будут оснащены автопилотом