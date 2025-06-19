АвтоВАЗ готов заменить иностранные машины в такси на российские

Тольяттинский автогигант имеет все ресурсы для обеспечения таксопарков отечественными машинами.

© Александр Вильф/РИА Новости

Российский концерн АвтоВАЗ выпускает достаточно автомобилей для того, чтобы закрыть потребность отечественных пассажирских перевозчиков в локализованных такси. Об этом заявил президент компании Максим Соколов.

С 1 марта 2026 года в России вступит в действие закон, обязывающий таксомоторные фирмы использовать машины отечественного производства или иномарки с высокой степенью локализации, внесенные в реестр. Под это требование попадают все легковые модели тольяттинского автогиганта — Granta, Vesta, Aura, Iskra, Largus.

«АвтоВАЗ полностью готов к выполнению этого поручения. Lada Aura может быть использована в разных классах, начиная от комфорта плюс и выше. Сегодня обновление рынка такси происходит в пределах 50−70 тысяч автомобилей в год. Это в пределах 10% от годового выпуска объемов АвтоВАЗа», — сказал Соколов в интервью телеканалу «Россия 1».

Помимо автомобилей АвтоВАЗа, закону о локализации такси соответствуют машины марок «Москвич» и Evolute, а также китайские Haval, BAIC и Kaiyi, собираемые на российских заводах. Конкретный перечень автомобилей Минпромторг РФ планирует подготовить до конца 2025 года.

На ПМЭФ-2025 показали Lada Aura для такси