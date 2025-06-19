Exeed Exlantix ET получил туристическую модификацию

Кроссовер премиального бренда Chery имеет несколько отличий от базовой версии.

© Exlantix

Китайская компания Chery презентовала дополнительную версию премиального гибридного кроссовера Exlantix ET. Модификация называется Camping Edition и предназначена для любителей путешествовать на природу, передает CarNewsChina.

ET Camping Edition отличается от базового внедорожника несколькими элементами дизайна, такими как серый логотип, тонировка противотуманных фар и 20-дюймовые колеса в форме лепестков. Мощность автомобиля и его спортивный силуэт подчеркивают красные 6-поршневые тормозные суппорта.

Главная особенность туристической версии — фаркоп, способный взять на буксир прицеп до 2 тонн. Тягово-сцепное устройство (ТСУ) имеет электромодуль на 12В, обеспечивающий электропитание для светотехники и другого электрического оборудования прицепа.

© Exlantix

В остальном машина не отличается от стандартной. Вместимость багажника такая же — от 546 от 1835 литров груза. Комбинированная силовая установка с 1,5-литровой турбочетверкой в основе выдает 265 л.с., а тяговая батарея обеспечивает запас хода до 1500 км.

Продажи обычного Exlantix ET стартовали в России в начале этого лета. Стоимость гибридного кроссовера — от 6 600 000 рублей.

Chery рассекретила особенности гибридного Exlantix ET для России