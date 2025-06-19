Exeed Exlantix ET получил туристическую модификацию
Кроссовер премиального бренда Chery имеет несколько отличий от базовой версии.
Китайская компания Chery презентовала дополнительную версию премиального гибридного кроссовера Exlantix ET. Модификация называется Camping Edition и предназначена для любителей путешествовать на природу, передает CarNewsChina.
ET Camping Edition отличается от базового внедорожника несколькими элементами дизайна, такими как серый логотип, тонировка противотуманных фар и 20-дюймовые колеса в форме лепестков. Мощность автомобиля и его спортивный силуэт подчеркивают красные 6-поршневые тормозные суппорта.
Главная особенность туристической версии — фаркоп, способный взять на буксир прицеп до 2 тонн. Тягово-сцепное устройство (ТСУ) имеет электромодуль на 12В, обеспечивающий электропитание для светотехники и другого электрического оборудования прицепа.
В остальном машина не отличается от стандартной. Вместимость багажника такая же — от 546 от 1835 литров груза. Комбинированная силовая установка с 1,5-литровой турбочетверкой в основе выдает 265 л.с., а тяговая батарея обеспечивает запас хода до 1500 км.
Продажи обычного Exlantix ET стартовали в России в начале этого лета. Стоимость гибридного кроссовера — от 6 600 000 рублей.
Chery рассекретила особенности гибридного Exlantix ET для России