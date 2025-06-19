В автосалоны Exeed в России теперь можно прийти с домашними питомцами

Китайская марка расширила сеть pet-friendly автосалонов на всю Россию

© EXEED

Полтора года назад столичные автосалоны Exeed открыли свои двери посетителям с домашними питомцами. Теперь программа pet-friendly вышла на федеральный уровень, говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в редакцию «Рамблер Авто».

Отныне покупатели в любом российским регионе, где есть шоурумы Exeed, могут выбрать автомобиль вместе со своими собаками и кошками. В клиентской зоне не только посетителям, но и их четвероногим друзьям будут предложены вкусные угощения и свежая вода. Также каждый питомец получит подарок в виде корма производства от партнеров Exeed, в коллаборации с которыми и запущена программа pet-friendly.

© EXEED

Кроме того, питомцам, которые ждут своих хозяев дома, сотрудники автосалонов передадут подарочные наборы продуктов, подходящие для всех кошек и собак любой порода и возраста.

Сейчас дилерская сеть Exeed в России насчитывает около 100 шоурумов в более чем 60 городах. Гамма премиум-бренда Chery насчитывает шесть моделей: компактный кроссовер LX, среднеразмерный внедорожник TXL, кросс-купе RX, полноразмерный VX, а также купе ES и полноразмерный паркетник ET. Стоимость автомобилей — от 2,6 до 6,6 млн рублей.

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