АвтоВАЗ потратил 20 млрд рублей на создание кроссовера Lada Azimut

Глава концерна Максим Соколов назвал сумму разработки паркетника.

© Анатолий Стребелев/Росконгресс

Проектирование и разработка первого кроссовера Lada обошлись АвтоВАЗу в сумму более 20 млрд рублей. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на президента тольяттинского концерна Максима Соколова.

Для сравнения, общий объем инвестиций в проект новой Lada Aura, построенной на удлиненной базе Lada Vesta, обошёлся заводу в 3,2 млрд рублей.

«Это серьёзный объем, который был вложен в научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки и развитие мощностей», — отметил глава АвтоВАЗ, добавив, что инвестиции в проект кроссовера продолжаются.

Процесс создания паркетника под названием Lada Azimut, представленного 18 июня на ПМЭФ-2025, занял три года. Как минимум на 90% автомобиль состоит из отечественных узлов и агрегатов. В частности, специально для этой машины российские специалисты подготовили 996 новых и усовершенствованных компонентов, в том числе кузовные панели, светотехника и элементы интерьера, задняя подвеска.

Получил кроссовер и абсолютно новую мультимедийную систему с 10-дюймовым HD-экраном, созданную при помощи Сбера. В платформу интегрированы сервисы и решения Сбера, развивающего собственную экосистему продуктов для автолюбителей.

Ориентировочная дата старта продаж Lada Azimut — июнь-июль 2026 года. На конвейер новый автомобиль встанет в первой половине следующего года.

Lada Azimut: всё о новом кроссовере, который создал АВТОВАЗ