АвтоВАЗ и Роскачество займутся популяризацией российских автомобилей и технологий
Сторонынамерены сделать отечественный автопром лучше и узнаваемей.
Крупнейший российский автоконцерн АвтоВАЗ и национальная система мониторинга качества Роскачество заключили соглашение, которое может изменить отечественную автоиндустрию и восприятие к ней. Документ был подписан на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Как говорится в сообщении пресс-службы тольяттинского автозавода, стороны будут совместно повышать качество и безопасность транспортных средств, продвигать современные отечественные автомобильные технологии, в том числе за рубежом. Среди других направлений — популяризация российских марок и осведомление автолюбителей о реальном качестве машин отечественного производства и повышение конкурентоспособности российских автомобилей на мировом рынке.
Другими словами, АвтоВАЗ и Роскачество намерены сделать отечественный автопром не только лучше, но и повысить его имидж как внутри страны, так и за границей.
«Будем работать над продвижением российских автомобилей и повышением доверия к ним», — прокомментировал президент АвтоВАЗа Максим Соколов.
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Роман Чекушов, в свою очередь, отметил важность продвижения тезиса о том, что «сделано в России» равно «высокое качество».
В планах АвтоВАЗа и Роскачества в ближайшие годы — проведение масштабных маркетинговых исследований, создание образовательных программ для потенциальных покупатей автомобилей, а также запуск профессиональных дискуссионных площадок.